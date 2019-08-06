«Приднепровская ТЭС», на которой 5 августа произошла авария, уже дважды в 2019 году не допускала Государственную экологическую инспекцию в Днепропетровской области для проверки соблюдения требований природоохранного законодательства.



Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.



Так, в социальных сетях и СМИ появилась информация о загрязнении атмосферного воздуха в результате производственной деятельности ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» ОП «Приднепровская ТЭС».

Госэкоинспекцией в Днепропетровской области предоставлено срочное предписание руководству станции о предоставлении информации по факту аварийных ситуаций, а также срочного принятия мер по недопущению нарушений требований природоохранного законодательства.

Об этих фактах 16 июня и 22 июля сообщили в правоохранительные органы.

Напомним, 5 августа 2019 года около 09:00 на ДТЭК Приднепровской ТЭС в результате технологического нарушения, вызванного повреждением трубы в верхней части котла, произошел выброс дымовых газов и пара на энергоблоке №10.