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5 августа 2019 года около 09:00 на ДТЭК Приднепровской ТЭС в результате технологического нарушения, вызванного повреждением трубы в верхней части котла, произошел выброс дымовых газов и пара на энергоблоке №10.

Об этом сообщается на странице Приднепровской ТЭС в Facebook.

«Выброс дымовых газов был в течение 1,5-2 минут, котел потушен, нештатная ситуация устранена», - заявили на предприятии.

В марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели с импортного антрацита на украинский газовый уголь. На предприятии построили новый современный электрофильтр, который снизит выбросы угольной пыли от энергоблока №10 до европейских норм - 50 мг / м3. Реконструкция блока велась 9 месяцев.
ForUm

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