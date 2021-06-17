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Украина занимает 9 место в мире по площади пахотных земель, занимающих почти 33 млн га. Более 60% пахотных земель в Украине покрыты черноземами, сообщила пресс-служба Минприроды.

Распахивание земель Украины является одним из самых высоких в мире и составляет чуть более 54% территории. Это приводит к значительному развитию деградационных процессов.

13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии - более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозии, до 20 млн га охвачены пылевыми бурями.

По свидетельству ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский отмечает, что для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики.

Для этого утвержден Национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года. Также создан Координационный совет по борьбе с деградацией земель и опустыниванием.
ForUm

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