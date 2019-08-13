Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует создать на территории бывшей охотничьей резиденции беглого президента Виктора Януковича «Сухолучье» Днепровско-Тетеревский национальный природный парк. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Наконец на карте природно-заповедных территорий Украины появится еще один национальный природный парк. Днепровско-Тетеревский НПП площадью 30402,3 гектара будет создан на территории Вышгородского и Иванковского районов Киевской области», - сообщил министр Остап Семерак.

По его словам, эта территория должна была получить природно-заповедный статус еще в 2008 году, однако подготовленный тогда указ президента, не был согласован ГП «Днепровско-Тетеревское лесоохотничьим хозяйством», и осталась парком только на бумаге.

«На долгие годы эта уникальная территория сосновых лесов, болот, озер и заводей рек, стала любимым местом элитной охоты для друзей Януковича на охотничьих землях Сухолучье», - отмечается в сообщении.

Сегодня соответствующий указ о создании НПП подготовлен, прошел соответствующие согласования и общественные обсуждения, был подписан министром и отправлен на рассмотрение Кабмина.

Стоит отметить, что эта территория долгое время была закрыта для местного населения и посетителей. В свое время здесь находились охотничьи угодья советской партийной верхушки, и попасть сюда простым людям было невозможно.

«Досадно проводить такие параллели, но именно это ограничение вмешательства человека, дало возможность сохранить в 60 километрах от столицы, один из самых диких участков природы на Киевщине. Сейчас это – уникальная лесная и водно-болотная фауна. Здесь нашли свое пристанище серые журавли, черные аисты, орланы-белохвосты и целый ряд других редких птиц и зверей, занесенных в Красную книгу. Есть здесь растительные группировки, внесенные в Зеленую книгу и виды оселищ, охраняемых Бернской конвенцией», - говорит Семерак.

Министр также обращает внимание, что увеличение неконтролируемых посетителей, ненадлежащий уровень охраны территории и отсутствие научного подхода к сохранению, ставит под угрозу эти природные ценности.

По его словам, на территории будущего парка осталась развитая транспортная и хозяйственная сеть. Она успешно может быть использована в пользу туристической инфраструктуры и обустройства парка. По самой территории угодий проложено более 20 км безупречных дорог, которые можно использовать для велопрогулок.

«Новый национальный природный парк расположен близко от Киева и имеет все шансы стать катализатором устойчивого развития региона и базой для развития рекреационной, туристической, эколого-образовательной, природоохранной, научной деятельности. А главное - мы сохраним в центре Украины, уникальный уголок дикой природы и увеличим площадь природно-заповедных земель», - резюмировали в Минприроды.