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Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко потребовал от руководителей всех уровней активизировать все имеющиеся ресурсы на борьбу с контрабандой и разоблачать лиц и каналы противоправной деятельности.

Об этом он отметил во время видеоселекторного совещания с руководителями региональных управлений и пограничных отрядов, сообщает пресс-служба ведомства.

В этом направлении Дейнеко также подчеркнул необходимость активной работы оперативных подразделений и подразделений внутренней и собственной безопасности, системного применения малой и беспилотной авиации.

Он заявил, что будет лично внезапно проверять участки различных пограничных подразделений, чтобы убедиться, не вводят ли в заблуждение руководители на местах, докладывая о состоянии охраны государственной границы.

Председатель Госпогранслужбы призвал ни в коем случае не скрывать никаких правонарушений, тщательно проверить способность выполнения задач должностными лицами на наиболее ответственных направлениях и потребовал беспристрастно назначать лиц на ответственные должности.

Кроме того, он акцентировал внимание на разоблачении попыток перемещения товаров в пунктах пропуска, особенно на западном участке границы.

«Задержание в пунктах пропуска свидетельствуют о том, что преступные элементы не оставляют попыток незаконно переместить товары», - сказал он, добавив, что в случае доказательства причастности к противоправной деятельности личного состава, или невозможности искоренения постоянных схем может быть принято принципиальное решение по замене 100% персонала отдельных подразделений.

«По всем фактам будут проводиться служебные расследования и виновные лица будут привлекаться к ответственности, а в случае доказательства коррупционной составляющей - будут проинформированы правоохранительные органы. При этом, подчеркну, что с фигурантами расследований будут проводиться мероприятия с использованием полиграфа», - отметил Дейнеко.  

Напомним, Зеленский назначил Сергея Дейнеко председателем Государственной пограничной службы Украины 14 июня.
ForUm

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