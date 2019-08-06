Шестой апелляционный административный суд признал директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубу не подпадающим под действие закона «Об очищении власти» (люстрации).

Об этом говорится в постановлении суда, передают Українськi Новини.

Суд рассмотрел апелляции на решение Окружного админсуда Киева от 8 ноября 2018 года, которым установлен факт противоправной бездеятельности Генеральной прокуратуры, которая состоит в не проведении должным образом люстрационной проверки Трубы, а также не включении его Минюстом в Единый государственный реестр люстрированных лиц.

Иск в суд был подан депутатом Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Юрием Македоном.

Суд первой инстанции поддержал его позицию, согласно которой Труба подпадает под люстрацию, так как на должности прокурора Пустомытовского района Львовской области он участвовал в преследовании активиста Евромайдана, организовавшего перекрытие трассы «Киев - Чоп» 26 ноября 2013 года.

Суд первой инстанции решил, что этот факт должен был стать основанием для применения люстрационных ограничений в отношении Трубы и включении его в реестр люстрированных лиц.

Апелляционный суд не согласился с такой позицией.

Апелляционный суд указал, что активист Евромайдана, арестованный по ходатайству Трубы, в конечном итоге был освобожден от уголовной ответственности не на основании решения суда и соответствующего закона, а на основании решения прокуратуры от 6 марта 2014 закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления.

Таким образом, по мнению суда, директор ГБР по формальным критериям не подпадает под действие закона «Об очищении власти».

Апелляционный суд постановил, что Труба законно прошел все проверки в рамках люстрационного закон и законно был назначен директором Госбюро расследований.

Суд удовлетворил его апелляцию и отменил решение суда первой инстанции.

Напомним, в ноябре 2017 года директор департамента по вопросам люстрации министерства Анастасия Задорожная сообщила, что Министерство юстиции обратилось в Администрацию Президента с письмом о проведении люстрационной проверки в отношении нового директора ГБР, поскольку он такую ​​проверку не проходил.

Труба уверял, что прошел люстрационную проверку, когда служил в органах Генеральной прокуратуры.