Вашингтон лишил права безвизового въезда в США иностранцев, которые посещали Северную Корею в течение последних восьми лет.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AFP.

США позволяют гражданам 38 стран - в том числе Южной Кореи и Японии - въезжать без визы на срок до 90 дней.

Но теперь жители этих стран, которые ездили в Северную Корею начиная с 1 марта 2011 года, больше не имеют права на безвизовый въезд. Сайт Таможенной и пограничной охраны США указывает, что таким лицам придется подавать заявки на туристические или деловые визы.

Кроме КНДР, в американском списке есть еще семь стран, посещение которых лишает права на безвизовый въезд, большинство из них – на Ближнем Востоке.

Это изменение коснется десятков тысяч людей из стран, имеющих безвиз с США, которые ездили в КНДР как туристы или для других целей в последние годы.

Это также может помешать президенту Южной Кореи продвигать трансграничные туристические проекты для своих граждан.

Гражданам США запрещено посещать Северную Корею с 2017 года. Запрет ввели после того, как американский студент, задержанный в Пхеньяне, впал в кому и умер через несколько дней после освобождения.