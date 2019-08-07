также в разделеСтолица
В Киеве горел рынок 11
Кличко сказал, когда возобновят движение по Борщаговскому путепроводу 12
В Киеве открывают речной маршрут с Подола на Оболонь 27
Густелеев избегает увольнения, хотя несет физическую ответственность за состояние столичных мостов 39
Кличко ушел в отпуск до 9 августа 33
В Киеве за год средняя зарплата выросла на 18% 19
Сегодня еще одна станция киевского метро отказывается от жетонов 38
Климатологи подвели погодные итоги июля в Киеве 20
Киевский «Гидропарк» возьмут под круглосуточную охрану 62
В Киеве обрушилась часть пешеходного моста на Труханов остров 85
Кличко заявил, что в ОП ему выдвинули условие сохранения должности 121
Центральные станции киевского метро заработали в обычном режиме 49
Полиция: В Киеве мужчина, в квартире которого нашли наркотики, выпрыгнул с 10 этажа 71
ГБР все же допросило Кличко 50
Нелегалы с опасной инфекцией торговали продуктами на рынке в Киеве 50
В Киеве обновили еще один парк 34
В Киеве закрыли станцию метро «Театральная» 35
Задержан мужчина, «заминировавший» киевский гипермаркет из мести 19

В Киеве осенью начнут строительство нового многофункционального Центра защиты животных. Новое заведение будет предусматривать ветеринарную клинику с широким спектром услуг, приют для собак и кошек, а также отель для временного пребывания животных на время отъезда хозяев. Об этом во время инспекции площадки для будущего строительства, где продолжаются подготовительные работы, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, строительство будет проходить в 4 этапа.

Первый этап – это строительство ветеринарной клиники с новым оборудованием, рассчитанной на одновременный прием 55 кошек и 108 собак. В составе больницы будет карантинный блок на 3 этажа, рассчитанный на 100 животных, а также трансформаторная подстанция и котельная.

Вторая очередь – это строительство ветеринарного отеля, рассчитанного на 38 собак и 22 кошки.

Третья очередь строительства – приют для котов, рассчитанное на 120 животных.

 

Четвертая – 547 вольеров для содержания собак.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
3796 грн.
15
Теги