В Киеве осенью начнут строительство нового многофункционального Центра защиты животных. Новое заведение будет предусматривать ветеринарную клинику с широким спектром услуг, приют для собак и кошек, а также отель для временного пребывания животных на время отъезда хозяев. Об этом во время инспекции площадки для будущего строительства, где продолжаются подготовительные работы, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, строительство будет проходить в 4 этапа.

Первый этап – это строительство ветеринарной клиники с новым оборудованием, рассчитанной на одновременный прием 55 кошек и 108 собак. В составе больницы будет карантинный блок на 3 этажа, рассчитанный на 100 животных, а также трансформаторная подстанция и котельная.

Вторая очередь – это строительство ветеринарного отеля, рассчитанного на 38 собак и 22 кошки.

Третья очередь строительства – приют для котов, рассчитанное на 120 животных.

Четвертая – 547 вольеров для содержания собак.