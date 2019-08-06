Основатель клиники «Борис» Михаил Радуцкий опроверг слухи о своем назначении министром здравоохранения. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной приобретению группой компаний Добробут клиники Борис, сообщает НВ Бизнес.

«Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения», - сказал Радуцкий.

«У меня было много возможностей пойти в политику. Например, меня звал еще Леонид Данилович Кучма. Но я не видел соответствующей программы», - сказал он.

Радуцкий заявил, что планирует работать в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Кроме того, он планирует до 1 сентября предоставить аудит медицинской реформы.

«Если через два года мы внедрим государственное медицинское страхование, то наш рынок сразу станет интересным для инвесторов. Например, американские компании готовы вложить $ 10-15 млрд », - заявил он.

Как сообщалось, 30 июля Михаил Радуцкий был назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского. Тогда же ряд СМИ сообщили, что кандидатура Радуцкого рассматривается на должность министра здравоохранения.