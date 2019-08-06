Основатель клиники «Борис» Михаил Радуцкий опроверг слухи о своем назначении министром здравоохранения. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной приобретению группой компаний Добробут клиники Борис, сообщает НВ Бизнес.
«Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения», - сказал Радуцкий.
«У меня было много возможностей пойти в политику. Например, меня звал еще Леонид Данилович Кучма. Но я не видел соответствующей программы», - сказал он.
Радуцкий заявил, что планирует работать в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения.
Кроме того, он планирует до 1 сентября предоставить аудит медицинской реформы.
«Если через два года мы внедрим государственное медицинское страхование, то наш рынок сразу станет интересным для инвесторов. Например, американские компании готовы вложить $ 10-15 млрд », - заявил он.
Как сообщалось, 30 июля Михаил Радуцкий был назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского. Тогда же ряд СМИ сообщили, что кандидатура Радуцкого рассматривается на должность министра здравоохранения.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время