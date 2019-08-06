также в разделеОбщество
Данилюк: Обстрел, унесший жизни 4 морпехов, не останется без внимания 73
Колесниченко: Функционерам из квалифкомиссии Порошенко не удастся избежать ответственности 26
Минобразования планирует изменить правила приема на бюджет 31
Городам, не обновившим генпланы, могут запретить новую застройку 12
Коломойский приглашал российского пропагандиста Соловьева на «1+1» 63
Гонтареву и Филатова снова вызывают на допрос в ГПУ 16
Возле моста в Станице Луганской нашли уже почти 50 взрывоопасных предметов 13
Скандал: кто такие семья Ивановых и почему украинцы хотят видеть их в тюрьме 74
ГБР уличило бывших топ-менеджеров банка в присвоении 2,5 миллиарда 29
Нафтогаз предупредил о возможном срыве отопительного сезона в Одессе 22
На Киевщине чиновника поймали на взятке в 100 тысяч 35
Экологи назвали самые грязные пляжи Одесчины 152
СБУ задержала мошенников, присваивавших средства онкобольных 26
В Украине прогнозируют рост цен на сахар 37
На Донбассе запустили электричку, которая не ходила 5 лет 123
Украина и США подписали меморандум о поиске военнопленных 17
Жена Безъязыкова заявила, что ее мужа обменяли на двух женщин 58
5 августа. Картина дня 24

Борьбу с коррупционными потоками на таможне новоназначенный руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов планирует осуществлять, внедрив действенный контроль всех процессов. Об этом он рассказал в студии 5 канала.

«Таможни надо объединить в единое юридическое лицо, то есть отказаться от этой истории, когда у нас есть какие-то княжества: областной прокурор, областной судья, глава ОГА, таможенник, фитосанитарный инспектор – и это единая сплоченная компания, которая ждет бизнес с распростертыми объятиями», – пояснил Нефедов.

В частности, он прокомментировал, как видит борьбу с коррупцией на таможне. С одной стороны, по словам Нефедова, нужно отрезать коррупционные потоки, с другой – создавать условия растаможки и перетаскивать белый, а потом серый бизнес, подрывая кормовую базу взяточников.

«Будем откровенны, многие из бизнеса тоже этим кормятся. Не только есть плохие госслужащие, которые берут деньги с ангелов», – отметил глава таможенной службы.

По словам Нефедова, некоторые схемы можно исключить, забрав отдельные решения у чиновников.

По его мнению, можно начать с вопросов, которые решаются достаточно быстро. Среди них назвал вопросы растаможивания автомобилей.

Напомним, 5 июля Кабинет Министров Украины назначил Максима Нефедова - победителя соответствующего кадрового конкурса - председателем Государственной таможенной службы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
19
Теги