Борьбу с коррупционными потоками на таможне новоназначенный руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов планирует осуществлять, внедрив действенный контроль всех процессов. Об этом он рассказал в студии 5 канала.

«Таможни надо объединить в единое юридическое лицо, то есть отказаться от этой истории, когда у нас есть какие-то княжества: областной прокурор, областной судья, глава ОГА, таможенник, фитосанитарный инспектор – и это единая сплоченная компания, которая ждет бизнес с распростертыми объятиями», – пояснил Нефедов.

В частности, он прокомментировал, как видит борьбу с коррупцией на таможне. С одной стороны, по словам Нефедова, нужно отрезать коррупционные потоки, с другой – создавать условия растаможки и перетаскивать белый, а потом серый бизнес, подрывая кормовую базу взяточников.

«Будем откровенны, многие из бизнеса тоже этим кормятся. Не только есть плохие госслужащие, которые берут деньги с ангелов», – отметил глава таможенной службы.

По словам Нефедова, некоторые схемы можно исключить, забрав отдельные решения у чиновников.

По его мнению, можно начать с вопросов, которые решаются достаточно быстро. Среди них назвал вопросы растаможивания автомобилей.

Напомним, 5 июля Кабинет Министров Украины назначил Максима Нефедова - победителя соответствующего кадрового конкурса - председателем Государственной таможенной службы.