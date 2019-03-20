Президент Петр Порошенко поручил провести закупку у американских партнеров новой партии противотанковых комплексов Javelin. Об этом он заявил после испытаний ударных турецких беспилотников Bayraktar в Хмельницкой области, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«С поступлением беспилотников Bayraktar в Вооруженные силы наши способности в противостоянии врагу значительно возрастут. Говорят, появление американских «Стингеров» в Афганистане стало в свое время переломным моментом в советской авантюре в этой стране. Верю, что турецкие боевые дроны, американские Javelin, другие позиции, которые поставляют нам наши партнеры, отечественные изделия оборонно-промышленного комплекса значительно повысят цену грубой агрессии Кремля против Украины», - подчеркнул он.

Президент отметил, что сегодня во время успешных испытаний БПЛА поразил цель с точностью попадания менее одного метра отклонения.

«Поручаю начальнику Генерального штаба, министру обороны принять все необходимые меры, ускорить проведение обучения, в том числе и в Турции, украинских воинов. Быстрее завершить весь цикл постановки на вооружение и доложить мне, когда беспилотные ударные летательные аппараты будут переданы в части непосредственно на линию соприкосновения», - сказал Президент.

«Так же надо будет сделать и относительно противотанковых комплексов. Поручаю, господин министр, ускорить переговоры о новых закупках в наших американских партнеров», - добавил он.

Президент отметил, что продолжится работа по постановке нового, в том числе ракетного, вооружение и передаче его ВСУ.

Напомним, 20 мерта в Украине успешно прошли испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar.

30 апреля 2018 года Президент сообщил, что в Украину из США доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin.