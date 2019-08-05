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Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро в ответ на запросы СМИ.

Предварительная правовая квалификация ч.1 ст.369 УК Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.
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