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В Афганистане 4 августа по меньшей мере семь полицейских погибли, когда один из коллег открыл огонь в южной провинции Кандагар. Об этом сообщили местные чиновники, а талибы взяли ответственность за нападение, передает Радио Свобода.

Представитель властей провинции Кандагар Джамал Насер Барекзай сообщил, что нападающий скрылся с места стрельбы, расследование продолжается. Представитель движения «Талибан» Кари Юсуф Ахмади заявил, что злоумышленник присоединился к талибам.

Это нападение является последним в серии так называемых «инсайдерских атак», когда полицейский или военный стреляет по сотрудникам афганских сил безопасности или иностранных военных, дислоцированных в Афганистане.

Сейчас талибы фактически контролируют половину территории страны и осуществляют почти ежедневные нападения.
ForUm

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