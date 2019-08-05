В Афганистане 4 августа по меньшей мере семь полицейских погибли, когда один из коллег открыл огонь в южной провинции Кандагар. Об этом сообщили местные чиновники, а талибы взяли ответственность за нападение, передает Радио Свобода.

Представитель властей провинции Кандагар Джамал Насер Барекзай сообщил, что нападающий скрылся с места стрельбы, расследование продолжается. Представитель движения «Талибан» Кари Юсуф Ахмади заявил, что злоумышленник присоединился к талибам.

Это нападение является последним в серии так называемых «инсайдерских атак», когда полицейский или военный стреляет по сотрудникам афганских сил безопасности или иностранных военных, дислоцированных в Афганистане.

Сейчас талибы фактически контролируют половину территории страны и осуществляют почти ежедневные нападения.