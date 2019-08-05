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В селе Подгорцы  Обуховского района пенсионер облил себя бензином и поджег, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Конфликт произошел между мужчиной и бывшей женой из-за имущества.

Женщина намеревалась сдать металлолом, однако пенсионер требовал оставить все во дворе и не трогать. В противном случае он обольет себя бензином и подожжет.

Затем он облил себя и своих близких топливом. Дочь вызвала полицию.

Прибывшие полицейские попытались успокоить мужчину, но хозяин категорически отказался от общения, достал зажигалку и поджег себя. Все произошло мгновенно. Однако работники полиции быстро погасили огонь и спасли жизнь мужчине.

Затем полицейские вызвали медицинскую помощь. 72-летнего пострадавшего доставили в больницу, где медики ему оказали помощь.
ForUm

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