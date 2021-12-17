Полиция устанавливает обстоятельства поджога автомобиля в Новой Каховке.

По данным облглавка, 16 декабря в полицию Херсона позвонила 49-летняя жительница г. Новая Каховка. Женщина рассказала, что неизвестные злоумышленники подожгли автомобиль «Mercedes», который стоял во дворе дома. Пожар локализован работниками территориального подразделения ГосЧС, пострадавших нет.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, эксперты и руководство территориального подразделения полиции. Также на месте поджога работали кинологи.

Предварительная правовая квалификация ч. 2 ст.352 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Депутат Ирина Лепень сообщила о поджоге в Facebook.