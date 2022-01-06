По материалам Службы безопасности Украины к 7 годам лишения свободы приговорен гражданин Украины, который в 2019 году пытался поджечь храм УПЦ на Запорожье. Злоумышленник действовал по заданию и координации «спецслужб» так называемой «ДНР», заявили в СБУ.

Его целью было дестабилизация ситуации в регионе на религиозной основе.

В ходе следствия установлено, что боевики террористической организации «ДНР» накануне предоставления томоса Православной церкви пытались спровоцировать конфликт на религиозной почве.

По имеющимся данным, псевдоспецслужба террористов подыскала жителя Запорожья, который за 30 тыс. грн согласился совершить преступление – организовать поджог принадлежащего УПЦ храма Апостола Ивана Богослова.

Одним из ключевых требований было распространение в СМИ видео пожара, который должен был трактоваться как нападение на местную церковную общину УПЦ мирян новообразованной Православной церкви Украины.

Организатор преступления и его сообщники были задержаны сотрудниками СБУ «на горячем» при попытке поджога храма.

Суд признал виновным организатора поджога по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное правонарушение), ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 258 (окончено покушение на организацию совершения террористического акта) Уголовного кодекса Украины и вынес приговор – 7 лет лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.