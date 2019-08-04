также в разделеПолитика
В «Слуге народа» рассказали о встрече с Зеленским в Трускавце 320
Зеленский не считает заявление Богдана подрывом доверия к СМИ 26
Разумков: Слуга народа предложит мою кандидатуру на пост спикера Рады, на вице-спикера - Стефанчука 42
Зеленский выступил за то, чтобы ввести «медицинский безвиз» 89
Зеленский едет во Львовскую область 99
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента 110
Богдан о «слитом» заявлении: Может, журналисты, может, спецслужбы 77
Ваврыш скупает голоса депутатов, чтобы назначить Илью Сагайдака секретарем Киевсовета, – источник 320
ОП: Украина может иметь дешевое кредитование под 12-13% уже в следующем году 33
Посольство США предупредило об опасности в Украине в августе 132
Зеленский обещает аэропорт в Ивано-Франковске через полтора года 42
Известный кинематографист Оливер Стоун тоже сравнил Медведчука с Грушевским 81
Порошенко солгал о падении влияния Медведчука при его власти 62
Зеленский представил нового главу Прикарпатья 101
Медведчук: Ни перед ничтожеством Порошенко, ни перед кем другим никогда не склонял головы 295
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке 1610
У Зеленского солгали относительно американских лоббистов на выборах 96
В ОП прокомментировали информацию об отставке Богдана 126

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опасается, что уже через несколько лет половина населения Украины может выехать за границу.

Свою обеспокоенность он выразил во время встречи с ветеранами войны на востоке Украины.

«Раньше у нас была родина и диаспора… То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей — я считаю, что через несколько лет (опять-таки, хотите — обвиняйте меня) примерно будет так. Половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей», — сказал Климкин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5125 грн.
33
Теги