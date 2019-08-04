Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опасается, что уже через несколько лет половина населения Украины может выехать за границу.

Свою обеспокоенность он выразил во время встречи с ветеранами войны на востоке Украины.

«Раньше у нас была родина и диаспора… То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей — я считаю, что через несколько лет (опять-таки, хотите — обвиняйте меня) примерно будет так. Половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей», — сказал Климкин.