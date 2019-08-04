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С 4 по 10 августа КПВВ «Станица-Луганская» будет функционировать до 18.00. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.

«По информации украинской стороны СЦКК, оккупационные вооруженные формирования РФ с 4 по 10 августа проводят мероприятия по разминированию на временно оккупированной территории, возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец. В указанный период представители оккупационной администрации пропуск через линию разграничения будут осуществлять до 18.00», - сообщили в пресс-центре.

Командующим Объединенных сил принято решение об изменении режима работы КПВВ «Станица-Луганская».

«Следовательно, контрольный пункт будет функционировать до 18.00. Кроме того, граждан, направляющихся на временно оккупированную территорию Украины будут пропускать до 17.30.

После указанного времени в контрольном пункте въезда-выезда «Станица-Луганская» пропускные операции осуществляться не будут в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения.

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок», - сообщили в пресс-центре.
ForUm

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