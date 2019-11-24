Офис президента Украины опубликовал в Facebook-аккаунте видео с процессом строительства моста в Станице Луганской.

«Обещали — сделали. Мост в Станице Луганской — символ единства Украины. Его открыли раньше запланированного срока, и сегодня им уже пользуются местные жители», — отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Станице Луганской завершили строительство моста раньше срока. Его открытие было запланировано на 23 ноября.

Напомним, 31 июля на переговорах в Минске стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

24 августа украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец.

В начале сентября демонтаж был завершен.

После этого было объявлено о начале работ по восстановлению разрушенного моста. Его планировали открыть 27 ноября.