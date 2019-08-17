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Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил отныне работает с 6.00 до 20.00.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Время работы КПВВ «Станица Луганская» восстановлено с 06.00 до 20.00», - отмечается в сообщении.

Как известно, с 4 по 10 августа КПВВ «Станица Луганская» работал до 18.00, а граждан, направлявшихся на временно оккупированную территорию Украины, пропускал до 17:30.

По информации пресс-центра ООС, изменения в графике работы украинского КПВВ были связаны с тем, что «оккупационные вооруженные формирования РФ с 4 по 10 августа проводят мероприятия по разминированию на временно оккупированной территории, возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец».
ForUm

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