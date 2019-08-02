В период с 1 по 10 августа 2019 подразделения ГосЧС будут осуществлять разминирование участков вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец на глубину 30 метров с обеих сторон. Об этом сообщает пресс-служба МВС.

«На этот период представители украинской стороны СЦКК получили гарантии безопасности от представителей временно оккупированной территории Луганской области на обследование участков территории в районе разрушенного моста», - говорится в сообщении штаба ООС.

Сейчас обследовано 0,13 га территории. Обнаружено, изъято и уничтожено 31 взрывоопасный предмет.

Стоит отметить, что сепаратисты не пускают украинских саперов разминировать участок вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.

Как сообщал ForUm, 8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что готов дать боевикам на Донбассе 8 дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской и уже через месяц он должен быть готов.

Главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что воспримет действия Украины на мосту у Станицы Луганской как акт агрессии.

24 июля украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила о готовности к демонтажуфортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.

Однако боевики не позволили обследовать мост специалистам, которые прибыли, чтобы оценить уровень его разрушения и впоследствии изготовить соответствующий проект.

С 1 августа было решено начать в этом районе разминированиекак предварительный этап ремонтных работ.