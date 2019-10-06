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Мост в Станице Луганской планируют открыть после ремонта до 15 ноября 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно графику, временную (обходную) переправу планировали установить 11 октября 2019 года, а по факту ее открыли 4 октября.

Сейчас идет демонтаж старых конструкций разрушенной переправы. Также нанесли разметку на дороге от КПВВ «Станица Луганская» к мосту, начали устанавливать столбики-делиниаторы для разделения потока пешеходов от части дороги, по которой курсирует автобус.

Раньше называли другую дату — 27 ноября, но работы выполняют с опережением графика.

Напомним, возведение временного деревянного моста на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская» завершили 4 октября.
ForUm

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