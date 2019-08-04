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Иранский Корпус стражей исламской революции вновь захватил иностранный нефтяной танкер в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, иранские военные захватили танкер, перевозивший нефть в некоторые арабские страны. На борту судна находились 7 членов экипажа, они были задержаны.

Отмечается, что экипаж танкера обвиняют в перевозке контрабандного топлива в арабские страны. Танкер перевозил около 700 тысяч литров нефти. Пока не известно, кому именно принадлежит захваченный танкер.

Напомним, Иран предостерег Великобританию от создания миссии в Персидском заливе.
ForUm

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