Иранский Корпус стражей исламской революции вновь захватил иностранный нефтяной танкер в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, иранские военные захватили танкер, перевозивший нефть в некоторые арабские страны. На борту судна находились 7 членов экипажа, они были задержаны.
Отмечается, что экипаж танкера обвиняют в перевозке контрабандного топлива в арабские страны. Танкер перевозил около 700 тысяч литров нефти. Пока не известно, кому именно принадлежит захваченный танкер.
Напомним, Иран предостерег Великобританию от создания миссии в Персидском заливе.
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