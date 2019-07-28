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Пресс-секретарь иранского правительства Али Рабии предостерег Британию от создания европейской миссии для обеспечения безопасного движения кораблей в Персидском заливе. Об этом сообщает DW.

Как заявил представитель Ирана, создание любой подобной миссии европейскими странами будет считаться «враждебным сигналом» для Тегерана, который лишь «усилит напряжение» в регионе Персидского залива.

Однако, председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер обратился к германскому правительству с призывом поддержать идею Британии по созданию миссии в Персидском заливе. Участие в данной миссии также не исключила и новая министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Великобритании направило в Иран посредника для переговоров об освобождении задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero. Посредник должен провести переговоры по освобождению танкера.
ForUm

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