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В украинской стороне Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) объяснили, почему до сих пор не начался процесс ремонта моста в Станице Луганской. Об этом сообщаеся на странице операции Объединенных сил в Facebook.

По словам руководителя украинской стороны СЦКК Александра Борщевского, сейчас ремонт моста в Станице Луганской, где произошло разведения сил, является невозможным, потому что нет гарантий безопасности со стороны пророссийских боевиков.

«К сожалению, пока нет реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций и ОРЛО относительно начала этих работ. Основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста - отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований», - пояснил он.

Борщевский добавил, что соответствующие запросы были отправлены в оккупационные администрации по линии ОБСЕ, однако ответа относительно гарантий безопасности для украинских специалистов и допуска их к проведению работ на территории моста нет.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские саперы обнаружили на территории моста в Станице Луганской более 30 взрывоопасных предметов. Все обнаруженные взрывоопасные предметы были уничтожены. Всего пиротехники обследовали 0,13 га территории.
ForUm

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