Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«3 августа Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку во Львовскую область. Глава государства примет участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине», - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленского ждут в отеле Rixos в Трускавце.
С понедельника этой недели в Трускавце проходит обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей рабочей поездки в Ивано-Франковскую область представил нового председателя областной государственной администрации — Дениса Шмыгаля.
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