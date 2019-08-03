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Президент Украины Владимир Зеленский намерен в субботу посетить с рабочей поездкой Львовщину, где проведет совещание по развитию медицинского туризма.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«3 августа Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку во Львовскую область. Глава государства примет участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленского ждут в отеле Rixos в Трускавце.

С понедельника этой недели в Трускавце проходит обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей рабочей поездки в Ивано-Франковскую область представил нового председателя областной государственной администрации — Дениса Шмыгаля.
ForUm

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