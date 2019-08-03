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В ночь на 2 августа КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Об этом в субботу, 3 августа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что запусками руководил лидер страны Ким Чен Ын, который остался доволен из результатами. 

По данным ЦТАК, испытания были направлены на изучение ряда технических характеристик «крупнокалиберных управляемых ракет для систем залпового огня». 

Напомним, 2 августа разведка США зафиксировала пуск неопознанных снарядов с территории Северной Кореи. По предположениям, Пхеньян в третий раз провел испытания баллистических ракет малой дальности. Ранее пуски проводились 25 и 31 июля.

Не так давно КНДР провела очередные ракетные испытания.
ForUm

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