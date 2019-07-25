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Северная Корея осуществила запуск двух ракет, сообщает УНИАН со ссылкой на информационное агентство «Ренхап».

Согласно имеющейся информации, запуск был осуществлен утром 25 июля в Вонсане.

В Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявили, что военные страны отслеживают активность КНДР.

Напомним, 9 мая КНДР выполнила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении. Снаряды были запущены из провинции Северный Пхенган в 16.30 по местному времени. В июле ЕС продлил санкции против Северной Кореи.


 
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