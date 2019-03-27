также в разделеОбщество
Число задержанных крымских татар возросло до 16 человек 14
НАБУ закрыло дело о возможном незаконном обогащении Князева 18
Майора харьковской полиции поймали на взятке в $5 тысяч 11
Австрийский журналист обжаловал в суде решение СБУ о запрете на въезд 35
В ходе обысков в Крыму задержаны 15 человек 39
НАБУ нагрянуло с обысками в Бердянский морской порт 33
Самолеты США провели разведку возле берегов оккупированного Крыма 33
Оккупанты проводят массовые обыски у крымских татар, есть задержанные 31
Дело Савченко-Рубана снова решили передать в другой суд 29
26 марта. Картина дня 45
Двое жителей Харькова поставляли боевикам газ из РФ 60
Суд продлил арест Вышинскому 13
ГПУ закрыла дело против владельцев «Гавриловских цыплят» 21
Подозреваемую в незаконном финансировании «Батькивщины» отпустили под обязательство 30
Зайцева обжаловала приговор 77
Денисова отправила Москальковой медицинские справки о состояния здоровья Гриба 24
Укрзализныця назначила 7 дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники 27
В ГМС выдали украинский загранпаспорт «вору в законе» из РФ 89

В Одесской области правоохранители обнаружили 36 российских ракет «земля-воздух» для ЗРК «Печора». Об этом в ходе заседания Кабинета Министров заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 112 Украина

Правоохранители обнаружили в порту 36 зенитных ракет, которые пытались контрабандой переместить в Эритрею (государство в Восточной Африке).

Главный военный прокурор Анатолий Матиос и генеральный прокурор Юрий Луценко просили передать найденные ракеты Вооруженным силам Украины.

«На основании ареста следственным судьей предметов нарушения таможенных правил указанное имущество, боеприпасы и ракетный комплекс, предлагается правительству путем выдачи распоряжения передать в ВСУ письмо о необходимости такого вооружения в ресурсе нашей армии, подписанное министром обороны Украины. Хочу подчеркнуть, что в случае принятия распоряжения правительства ВСУ получат на боевое дежурство буквально в ближайшую неделю современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона пригодных для использования и боевого применения ракет российского комплекса «Печора», - отметил Матиос. 

Отметим, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-125 «Печора» разрабатывался как комплекс для борьбы с маловысотными пилотируемыми и беспилотными аэродинамическими целями в диапазоне высот 20-18000 метров, на дальностях 3,5-25 км.

При проектировании С-125 главной задачей была необходимость получения достаточной точности наведения ракет в условиях отражений от земной поверхности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2720 грн.
13
Теги