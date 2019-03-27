В Одесской области правоохранители обнаружили 36 российских ракет «земля-воздух» для ЗРК «Печора». Об этом в ходе заседания Кабинета Министров заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 112 Украина.

Правоохранители обнаружили в порту 36 зенитных ракет, которые пытались контрабандой переместить в Эритрею (государство в Восточной Африке).

Главный военный прокурор Анатолий Матиос и генеральный прокурор Юрий Луценко просили передать найденные ракеты Вооруженным силам Украины.

«На основании ареста следственным судьей предметов нарушения таможенных правил указанное имущество, боеприпасы и ракетный комплекс, предлагается правительству путем выдачи распоряжения передать в ВСУ письмо о необходимости такого вооружения в ресурсе нашей армии, подписанное министром обороны Украины. Хочу подчеркнуть, что в случае принятия распоряжения правительства ВСУ получат на боевое дежурство буквально в ближайшую неделю современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона пригодных для использования и боевого применения ракет российского комплекса «Печора», - отметил Матиос.

Отметим, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-125 «Печора» разрабатывался как комплекс для борьбы с маловысотными пилотируемыми и беспилотными аэродинамическими целями в диапазоне высот 20-18000 метров, на дальностях 3,5-25 км.

При проектировании С-125 главной задачей была необходимость получения достаточной точности наведения ракет в условиях отражений от земной поверхности.