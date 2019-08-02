также в разделеОбщество
Печерский райсуд: Украина должна выплатить Портнову 7 миллионов 5
МВД: Украинцам не стоит волноваться из-за патрулей гвардейцев 7
«Дело политическое и бесперспективное»: судья Вовк прокомментировал допрос в ГПУ 9
Около 90% рынка арендного жилья в Украине – в тени 13
Матиос назвал число закарпатцев с венгерскими паспортами 23
У моста в Станице Луганской нашли уже три десятка мин 19
МинВОТ: На территории Крыма увеличили добычу токсичного песка 27
На Украину надвигаются грозы и шквалы 45
Арестованный зенитно-ракетный комплекс РФ передали украинской армии 77
«175 миллионов можете помочь?»: Зеленский поручил нардепу построить дорогу в Карпатах 76
Под зданием ГПУ митингующие требуют от Горбатюка результатов по «делу Майдана» 64
ГБР вызвало на допрос главу МВД времен Януковича 35
Глава Госпогранслужбы: С финансированием - катастрофа 47
В двух городах Крыма зафиксировали загрязнение воздуха 19
В Минрегионе дали советы по установке новых окон 43
Суд избрал меру пресечения матери Онищенко 91
В Киеве топ-чиновников задержали на взятке в $1,5 миллиона 130
1 августа. Картина дня 39

В субботу, 3 августа, днем, в Одесской области и Прикарпатье начнутся дожди и грозы, которые местами будут переходить в сильные ливни с локальными шквалами и градом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Формирующийся в Румынии циклон постепенно, в течение ночи на 4 августа и в течение воскресного дня, будет перемещаться с запада на восток.

«Поэтому днем ​​3 августа, ночью и днем ​​4 августа на юге Украины, в центральных областях, в Прикарпатье и на Востоке - дожди, грозы, местами сильные ливни, локальный град, при грозах шквалы», - сообщила Диденко.

Север Украины и Запад избежит прямого влияния циклона – в субботу-воскресенье ожидаются небольшие дожди периодически с прояснениями.

Температура воздуха на выходных остается невысокой в ​​большинстве областей Украины, + 20 + 24 градуса.

На Юге в субботу еще будет жарко, + 25 + 30, а в воскресенье, 4-го августа, на юге и востоке, градусы существенно упадут, похолодает.

В Киеве в субботу и воскресенье небольшие дожди будут чередоваться с солнцем, температура воздуха составит + 20 + 22 градуса.

В воскресенье в Украине ожидается сильный северо-западный ветер.

«Дождей, похолодания и циклонов, включая региональные какабеки, в ближайшие выходные – не бояться. Со вторника в Украине начнет теплеть», - заверила синоптик.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги