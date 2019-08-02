В Саудовской Аравии женщины смогут выезжать за границу без разрешения опекуна. Об этом говорится в указе правителя Саудовской Аравии принца Мухаммеда бен Салмана, сообщает ВВС.

По новым правилам, со 2 августа женщины в возрасте от 21 года могут подавать заявку на получение загранпаспорта без разрешения опекуна. Таким образом, закон уравнивает в этом праве мужчин и женщин.

Королевскими указами также предоставляется право женщинам регистрировать факт рождения ребенка, брак и развод. Кроме того расширяются возможности для трудоустройства - запрещена дискриминация по признаку пола, инвалидности или возраста.