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В Саудовской Аравии женщины смогут выезжать за границу без разрешения опекуна. Об этом говорится в указе правителя Саудовской Аравии принца Мухаммеда бен Салмана, сообщает ВВС.

По новым правилам, со 2 августа женщины в возрасте от 21 года могут подавать заявку на получение загранпаспорта без разрешения опекуна. Таким образом, закон уравнивает в этом праве мужчин и женщин.

Королевскими указами также предоставляется право женщинам регистрировать факт рождения ребенка, брак и развод. Кроме того расширяются возможности для трудоустройства - запрещена дискриминация по признаку пола, инвалидности или возраста.
ForUm

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