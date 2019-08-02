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Нацполиция и Генпрокуратура задержали на взятке почти в 1,5 миллиона долларов США топ-чиновников «Института охраны почв Украины» и госпредприятия «Головинский карьер», сообщает пресс-служба полиции.

Было установлено, что с целью приватизации госпредприятия представители общества предоставили пакет документов в госучреждение. Однако чиновники выдвинули требование о предоставлении неправомерной выгоды за решение данного вопроса. 1,3 миллиона долларов взятки необходимо дать руководителю «Институт охраны почв Украины» и 200 тыс. долларов – директору «Головинский карьер».

За определенную сумму руководитель ГП «Головинский карьер», который также является председателем ликвидационной комиссии, обещал содействие в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор ГУ «Институт охраны почв Украины» - в беспрепятственной его приватизации.

1 августа сотрудники Департамента защиты экономики, Главного следственного управления Национальной полиции задержали генерального директора государственного учреждения «Институт охраны почв Украины» в служебном кабинете. Он олучил пакет с деньгами – 1,3 миллиона долларов взятки.

Кроме того, на выезде из Киева был задержан и директор госпредприятия. У него изъято 100 тыс. долларов, которые он получил в качестве первой части неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о задержании должностных лиц в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщения им о подозрении.

По месту работы и жительства правонарушителей проводятся санкционированные обыски.
ForUm

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