Соломенский райсуд Киева обязал мать беглого нардепа Александра Онищенко Инессу Кадырову не выезжать из Киева и сотрудничать со следствием. Об этом сообщает ТСН.

«Мне за свою прожитую жизнь не стыдно ни перед детьми, ни перед внуками. Что касается газа – я в этом ничего не понимаю, не разбираюсь и никогда не совала туда нос», - прокомментировала мать Онищенко предположения о ее возможной причастности к газовым схемам сына.

По данным следствия, на нее оформлено имущество компаний Онищенко.

74-летняя Кадырова была задержана неделю назад, 26 июля, в аэропорту «Борисполь» после прилета из Испании, где она жила последние несколько лет. О своем возвращении она уведомила правоохранителей заранее. На следующий день после задержания Кадыровой стало плохо, потому меру пресечения ей избрать не смогли.

По версии следствия, Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ОАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек. Среди них – двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные – сотрудники ОАО «Укргаздобыча», юрист, финансисты, руководители компаний и др.

В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Расследование роли еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них направлены в суд. Семь подозреваемых, в том числе и организатор коррупционной схемы, лишенный правового иммунитета народный депутат, находятся в розыске.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в судобвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора.