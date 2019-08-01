1 ноября вступят в действие строительные нормы об увеличении в 2 раза количества женских уборных в кинотеатрах и театрах, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минрегиона.

«Увеличиваем в 2 раза количество женских туалетов в кинотеатрах и театрах. Уже с ноября начнут действовать соответствующие строительные требования, содержащиеся в новом ГСН «Культурно-зрелищные и досуговые учреждения». Теперь расчет таков: 1 санитарный прибор на 15 человек в кинотеатрах и 1 – на 10 человек в театрах. Их количество будет определяться расчетной вместимостью этих учреждений. Например, если театр рассчитан на 600 посетителей, то раньше нужно было проектировать 30 женских туалетов (кабинок), а по новым нормам - надо будет 60», - сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Раньше расчет туалетных комнат в кинотеатрах составлял 1 санузел (унитаз) на 30 человек, в новых нормах предусматривается 1 санузел (унитаз) на 15 человек. Для театров старый расчет составлял 1 санузел на 20 человек, новый расчет - 1 санузел на 10 человек. То есть, количество женских санузлов, которые теперь имеют проектироваться, увеличен в 2 раза.

При этом, часть туалетных комнат должна обязательно проектироваться доступными для людей с инвалидностью и других групп маломобильного населения, а также содержать пеленальные столики для младенцев.

Такие изменения связаны с большими очередями, которые сегодня наблюдаются в женские туалеты практически во всех общественных заведениях. Кроме этого, как показывают исследования, женщинам для посещения санитарных комнат нужно на 50% больше времени, чем мужчинам. Поэтому в общественных местах пропускная способность женских туалетов значительно ниже, чем мужских.

По словам Парцхаладзе, изменения по увеличению количества женских туалетов планируется внести и в другие государственные строительные нормы, касающиеся проектирования общественных заведений, в частности, заведений питания, бытового обслуживания и т.д.

Напомним, с 1 августа также вступила в действие новая строительная норма, предусматривающая обязательное устройства туалетов для посетителей в крупных супермаркетах и ​​гипермаркетах с торговой площадью 2500 кв. м и более при их новом строительстве или реконструкции.