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Вчера, 25 июня, Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Биловчук, передает УНИАН.

Он рассказал, что суд частично удовлетворил исковые требования директора Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной и двух общественных организаций, вернув проспектам советские названия Московский (проспект Бандеры) и Генерала Ватутина (проспект Шухевича).

Вместе с тем адвокат отметил, что мотивировочную часть решения суд не объявил, поэтому он не знает, чем руководствовался суд, принимая такое решение. В то же время он заявил, что как только получит полный текст постановления, то обжалует его в апелляционном административном суде. Также адвокат добавил, что пока апелляционная инстанция не рассмотрит и не примет решение по данному иску, решение Окружного административного суда Киева о возвращении проспектам старых названий не вступит в силу.

В свою очередь директор Института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook сообщил, что после получения полного текста решения будет подана апелляция.

 

 
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