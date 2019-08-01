Мэр Киева Виталий Кличко открыл в Подольском районе обновленный парк «Куреневский». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

«За последние несколько лет отремонтировали более 360 парков и скверов. Это современные зоны отдыха – с новым освещением, обустроенными дорожками, детскими и спортивными площадками, системами видеонаблюдения», - сказал Кличко.

Куреневский парк – одна из крупнейших парковых зон столичного Подола, которой более полувека. Теперь, после масштабной реконструкции, это - комфортное пространство для активного, спортивного и семейного отдыха.

«Здесь есть все для досуга с детьми - детские и спортивные площадки для различных возрастных групп, детский автодром, где дети могут не только покататься, но и изучить правила дорожного движения. Это важно», - подчеркнул мэр Киева.

В парке обновили центральную входную группу, теперь ее украшают клумбы с высаженными многолетними и вечнозелеными растениями.

Обустроили 15 километров современной оросительной системы, установили «сухой» фонтан с разноцветной подсветкой.

Также, в целях безопасности, на территории зоны отдыха установили систему видеонаблюдения – 31 камеру наблюдения.

В автогородке «Куреневского» обустроили новые дороги с разметкой и знаками, подсвеченные перекрестками, развязками, тоннелем, железнодорожным переездом и остановками для пассажиров.

Уже осенью, с началом информационных недель безопасности дорожного движения, здесь состоятся образовательные мероприятия для детей с участием работников Нацполиции.

Всего в Киеве в этом году уже отремонтировали 26 парков и скверов.

Продолжается реконструкция и благоустройство парков «Победа», «Совки» и обустройства третьей очереди парка «Наталка».