Причинно-следственную связь между выбоиной и ДТП в Рокитновском районе с участием полицейского будет устанавливать суд, сообщает пресс-служба Нацполиции Ривненской области.

ДТП произошло 26 июля около 15:00 вблизи села Залавье Рокитновского района. За рулем служебного авто находился полицейский. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Установлено, что экипаж группы реагирования патрульной полиции в составе 32-летнего старшего сержанта полиции и 22-летней напарницы, старшего лейтенанта, двигался в село Купель. Там местная жительница сообщила о домашнем насилии со стороны мужа.

По словам 32-летнего водителя, вблизи села Залавье из-за непогоды он не заметил выбоины и колесом попал в яму. Транспортное средство «Renault Duster» начало заносить и через определенное расстояние автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.

На 32-летнего водителя составили административный протокол по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).

27 июля работники полиции совместно с представителями райавтодора обследовали участок дороги, где произошло ДТП, и обнаружили выбоину. Поэтому сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности работников ГП «Харьковский облавтодор» за нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог по статье 140 КУоАП.

«При этом стоит отметить, что причинно-следственную связь между наличием выбоины и факту ДТП будет устанавливать суд при рассмотрении админматериалов, составленных на полицейского», - заявили в полиции.

Следовательно, по факту публикации на одном из сайтов, а также на странице Facebook ГП «Ривненской облавтодор», где говорится об угрозах работникам полиции инициировать проверки законности действий отдельных работников Рокитнивского ОП, их профессиональной компетентности и соответствия занимаемым должностям сведения внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях. По данному факту проводится проверка.