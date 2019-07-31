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Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игоря Павловского.

Об этом в комментарии Следствию.Инфо сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. «Обвинительный акт передан в суд, готовится первое заседание», - сказал он.

Срок меры пресечения Павловскому истек 26 июня. И, как сказал представитель ГПУ Лысенко, после этого его не продолжали. По его словам, в этом нет необходимости, ведь обвинительный акт уже передали в суд. «Собственно, не продлевали меру пресечения, поскольку она уже не нужна», - прокомментировал Лысенко.
Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского. 

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует Павловский.  Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

17 апреля Павловскому  изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным, считает адвокат.
ForUm

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