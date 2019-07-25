Федеральная служба безопасности России приняла к рассмотрению просьбу омбудсмена Людмилы Денисовой отпустить ей на поруки 24 украинских моряков, она ожидает решение в ближайшее время. Об этом украинский омбудсмен заявила во время брифинга, сообщает 112 Украина.

Денисова сообщила, что еще 18 июля обратилась с ходатайством на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрякова относительно освобождения моряков под ее личное обязательство.

«Это обязательство может предоставить лицо, которое заслуживает доверие. Мандат уполномоченного ВР по правам человека дает мне такое право. По ст. 25 КУ Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за ее пределами. Я, как уполномоченный, по ст. 101 КУ осуществляю парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, и в соответствии с ч. 3 ст. 55 каждый имеет право обращаться за защитой к уполномоченному», - сообщила омбудсмен.

Таким образом, на основании КУ и мандата уполномоченного Денисова осуществляет парламентский контроль защиты прав граждан Украины, как на территории Украины, так и за ее пределами.

«19 июля украинским посольством в РФ было передано через МИД России к ФСБ РФ мое ходатайство. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении в следственном управлении ФСБ у руководителя этого следственного управления. Мне известно, что сейчас происходят переговоры между иностранными ведомствами двух государств относительно выполнения решения международного трибунала ООН по морскому праву», - добавила Денисова.

Напомним, министерство иностранных дел РФ получило ходатайство Денисовой о личном обязательстве в отношении пленных украинских моряков.

24 июля Денисова заявила, что договоренности о возвращении Украине захваченных Российской Федерацией украинских военнопленных моряков уже достигнуты.

В то же время уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Российские следователи не принимали решений о возвращении в Украину военнопленных моряков.