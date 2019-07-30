также в разделеСтолица
Кличко обратился к Зеленскому: Разве это уровень руководства офиса президента 61
Суд арестовал семерых человек, напавших на полицейского в Киеве 18
Кабмин на этой неделе не сможет уволить Кличко – Гройсман в отпуске 20
Богдан предложил Кличко сложить полномочия 134
Кличко назвал пресс-конференцию Богдана «байками из склепа» 26
Богдан: Кличко признал, что не контролирует Киевсовет 51
Свастика в киевском ТЦ: о подозрении сообщили 17-летнему парню 25
«Уставшее» стекло на «мосту Кличко» обещают заменить за два дня 31
В Киеве появились кнопки для экстренной связи с полицией 26
Вооруженный мужчина напал на ювелирку в Киеве 17
Ливень подтопил станцию метро в Киеве 33
ГосЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Киеве до конца месяца 11
Кличко жестко раскритиковали на канале Киевсовета 145
Сегодня в Киеве ограничат движение транспорта из-за крестного хода 25
В Киеве разоблачили крупную онлайн-порностудию 83
В Киеве задержали фальшивомонетчиков с почти 1 миллионом поддельных евро 31
Кабмин рассмотрит увольнение Кличко на ближайшем заседании 108
В Киеве задержали группу воров кабеля правительственной связи 62

Власти Киева еще с 2018-го года внесли в Программу экономического и социального развития города работы по реконструкции моста имени Патона, однако не имеют возможности начать соответствующие работы. Об этом сообщил генеральный директор КК «Киевавтодор» Александр Густелев, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, мост, введенный в эксплуатацию еще в 1953 году, находится под охраной государства как памятник архитектуры и градостроительства местного значения (охранный номер 530-Кв).

«Учитывая техническое состояние сооружения, мы инициировали внесение работ по реконструкции моста Патона в Программу экономического и социального развития Киева. Однако до сих пор не можем начать соответствующие работы, ведь законодательство в сфере охраны культурного наследия позволяет проводить только реставрационные работы на объектах, являющихся памятниками архитектуры. Однако реставрация – это покрасить, почистить... А мост нуждается именно в масштабной реконструкции. Мы неоднократно обращались в Министерство культуры Украины, Национальной академии наук Украины с просьбой вывести из статуса памятника на время реконструкции, в рамках которой необходимо провести детальное обследование сооружения. По этому поводу мы неоднократно проводили совместные заседания с представителями Минкульта, НАНУ и Института электросварки им. Е. О. Патона, однако положительного ответа, к сожалению, до сих пор не получили», - констатировал Густелев.

Мост имени Патона - один из мостов через Днепр в Киеве. Строительство начато в 1940 году. Построен в 1953 году, движение по мосту открыто 5 ноября 1953 года. Длина — 1543 м. Для увеличения безопасности движения в 1968 году на мосту Патона было устроено полужесткое декоративно-художественное ограждение. В 2009 году была реконструирована транспортная развязка на левобережном въезде на мост Патона.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1423 грн.
19
Теги