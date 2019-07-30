Власти Киева еще с 2018-го года внесли в Программу экономического и социального развития города работы по реконструкции моста имени Патона, однако не имеют возможности начать соответствующие работы. Об этом сообщил генеральный директор КК «Киевавтодор» Александр Густелев, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, мост, введенный в эксплуатацию еще в 1953 году, находится под охраной государства как памятник архитектуры и градостроительства местного значения (охранный номер 530-Кв).

«Учитывая техническое состояние сооружения, мы инициировали внесение работ по реконструкции моста Патона в Программу экономического и социального развития Киева. Однако до сих пор не можем начать соответствующие работы, ведь законодательство в сфере охраны культурного наследия позволяет проводить только реставрационные работы на объектах, являющихся памятниками архитектуры. Однако реставрация – это покрасить, почистить... А мост нуждается именно в масштабной реконструкции. Мы неоднократно обращались в Министерство культуры Украины, Национальной академии наук Украины с просьбой вывести из статуса памятника на время реконструкции, в рамках которой необходимо провести детальное обследование сооружения. По этому поводу мы неоднократно проводили совместные заседания с представителями Минкульта, НАНУ и Института электросварки им. Е. О. Патона, однако положительного ответа, к сожалению, до сих пор не получили», - констатировал Густелев.

Мост имени Патона - один из мостов через Днепр в Киеве. Строительство начато в 1940 году. Построен в 1953 году, движение по мосту открыто 5 ноября 1953 года. Длина — 1543 м. Для увеличения безопасности движения в 1968 году на мосту Патона было устроено полужесткое декоративно-художественное ограждение. В 2009 году была реконструирована транспортная развязка на левобережном въезде на мост Патона.