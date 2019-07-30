Страхование в Украине стабильно развивается. В 2019 году свои услуги клиентам предлагают десятки различных страховых компаний. Доверие к страховщикам выражается в количестве клиентов, которые заключают новые договора.

На репутацию указывает также количество желающих перезаключить старые договоры. Если компания условия устраивают, то многие клиенты перезаключают старые договоры по различным видам страховки.

Страховые компании Украины только в первом квартале получили валовые страховые премии в размере 113 331.1 млн грн. Это большая сумма, свидетельствующая о том, что люди доверяют страховым компаниям. Из этой суммы от физических лиц страховщики получили 8 513.7 млн грн и 4 817.4 млн грн от юридических лиц.

Доверяют и заключают договора как обычные люди, так и различные компаний, организаций и предприятия. В топе трех лучших страховых компаний можно назвать такие, как:

АХА Страхование;

Украинская страховая группа;

ЧАО «Страховая группа ТАС».

Определить лучшие страховые компании помогает комплексный анализ, учитывающий следующие параметры:

реальные активы компании;

страховые резервы;

уровень возмущений;

уровень сбора страховых премий по разным видам страхования.

В создании рейтинга учитывается доступность клиентов к информации о компании. Если информация закрытая, то это повод задуматься над тем, стоит ли доверять свои деньги такой компании или выбрать страховщика, который ничего не скрывает от своих клиентов. В рейтингах также учитываются корпоративные сайты и отзывы об услугах конкретной компании.

«АХА Страхование»

Французская компания работает в Европе с 1994 году, и давно уже оказывает страховые услуги на рынке Украины. Сейчас компания насчитывает более 1000 отделений по всей Украине. Приобрести полисы можно в отделениях «УкрСиббанка» и в банках-партнерах.

На компанию в Украине работает 2 500 агентов. Компания оказывает клиентам 21 вид страхования. Страхует автотранспорт (КАСКО) и имущество клиентов от несчастных случаев.

В спектре услуг - медицинская страховка и ОСАГО. Главный акционер - АХА (Франция) владеет 50.29304% акций.

«Украинская страховая группа»

Основана компания в 2000 году, уставной капитал на 100% украинский. Компания владеет лицензией на оказание 25-ти видов страховых услуг. Штат около 700 сотрудников. Компания насчитывает более 100 филиалов по всей Украине.

В Киеве действует 29 отделений, предлагающие различные страховые услуги. Для клиентов компания создала 50 страховых программ. Входит в ведущие страховые ассоциации Украины и Европы.

СГ «ТАС»

Оказывает страховые услуги в Украине с момента основания в 1998 году. Сейчас работает с лучшими перестраховщиками. В компании 29 офисов в различных городах Украины, 450 офисов продаж, 1300 сотрудников и 3000 агентов. Сейчас компания может предложить 50 видов страховки.

Можно воспользоваться как добровольным, так и обязательным страхованием. Всего 29 видов страховых услуг. Солидный резервный фонд гарантирует выполнение своих обязательств клиентами.

В Украине работают также другие страховые компании. Выбор услуг и продуктов очень большой. Выбрать можно на все случаи жизни.