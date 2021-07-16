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Как развивается онлайн-рынок ОСАГО Тенденции туристического страхования Новый функционал "Страхование на Авто" Сервисы онлайн страхования

Как развивается онлайн-рынок ОСАГО

Последние годы очень активно развивается страховая сфера. И касается это не только человеческой сознательности и того, что большинство людей в буквальном смысле перестало бояться страхования и воспринимать его как сферу мошенников, но и технического прогресса. В частности, непрерывно происходит диджитализация страховой отрасли и переход на электронный формат документооборота. Никого уже не удивить возможностью купить ОСАГО онлайн, как билет на поезд или как книгу в интернет-магазине. И это прекрасно!

Что такое электронный полис ОСАГО? Это полноценная действующая страховка, автогражданка, но не на привычном многим водителям бумажном полисе, а в формате PDF. Электронный полис ОСАГО по силе действия не уступает бумажной страховке и является абсолютно законным.

Возможность оформить ОСАГО онлайн в Украине появилась в 2019 году. Вернее, в 2019 году электронные полисы признали законными даже в цифровом формате и исчезла необходимость распечатывать е-полис ОСАГО на бумаге. Ранее это было обязательным требованием, и страховка, оформленная онлайн, отправлялась клиенту заказным письмом или по почте.

Сейчас же оформление ОСАГО онлайн занимает 10-15 минут. Полис оплачивается онлайн с карты банка и после оплаты в течение нескольких минут приходит на электронную почту и в удобный для клиента мессенджер. Полис ОСАГО скачивается на телефон, или его можно по желанию распечатать. И страховка всегда при водителе, что позволяет избежать незаслуженного штрафа из-за отсутствия ОСАГО.

Тенденции туристического страхования

Туристическое страхование перешло в онлайн-сферу еще раньше. Уже давно можно было купить туристическую страховку, не прибегая к оплачиваемым услугам страховых агентов и без затрат лишнего времени на поиск подходящей страховой.

Но в силу актуальной ситуации в мире, вынужденного карантина и множества закрытых для посещения туристов стран, сейчас туризм переживает спад. Как и туристическое страхование. По сравнению с первыми месяцами карантина, туристическая отрасль в 2021 году уже смогла обрести более стабильные позиции. Открывается все больше границ, люди привыкают путешествовать по-новому и устанавливаются более лояльные правила принимающими государствами.

Но в этой ситуации также есть еще одна важная деталь. Люди наконец-то перестают относиться к туристической страховке как к формальности. Сейчас многие государства требуют у путешественников страховки с покрытием коронавируса. Но и сами туристы, судя по статистике, начинают более вдумчиво и основательно выбирать страховку.

Уже не покупаются бюджетные полисы с максимальной франшизой и минимальными рисками. Люди более ответственно подходят к вопросу своего здоровья и лечения в другой стране во время поездки. Такая сознательность не может не радовать. А также стимулировать страховые компании надежно выполнять имеющиеся обязательства.

Новый функционал "Страхование на Авто"

Диджитализация затрагивает все сферы не только страхования, но и документооборота и услуг. Активно разрабатывается функционал для оформления онлайн всех видов страхования. В частности, это касается автомобильных страховок Зеленая карта и КАСКО.

Сложности заключаются в том, что для оформления некоторых видов страхования обязательно присутствие эксперта страховой компании. Например, для оценки авто. Поэтому к оформлению онлайн готовятся разные виды полисов, но в большинстве своем, бюджетные или индивидуальные программы страхования КАСКО, либо страховки, при оформлении которых не требуется присутствие эксперта.

В этом году ожидается значительное событие. И это электронный полис Зеленой карты. Цифровизация этой страховки охватит крупную часть страхового рынка и будет означать крупный прорыв в вопросе диджитализации. Уже даже утвержден формат и внешний вид электронного полиса Зеленой карты. И анонсируется внедрение электронной Зеленой карты уже в этом году.

Что примечательно, бесплатный агрегатор страховых продуктов Ukasko также занимается разработкой удобного и простого функционала для оформления страховок на автомобиль онлайн. И пока продукты находятся в стадии разработки и внедрения на сайт, консультанты платформы в онлайн-режиме или в телефонном формате принимают заявки на расчет и подбор КАСКО или Зеленой карты, ведя всю утомительную коммуникацию со страховыми компаниями вместо клиента. И после предлагают самые варианты полиса, которые соответствуют требованиям клиента, например, самые выгодные и доступные. Так человек не тратит свое время на сравнение страховок от разных компаний, но получает необходимый результат. И это все бесплатно!

Сервисы онлайн страхования

Что из себя представляет Ukasko и что вообще такое агрегатор страховок? Где можно купить полис ОСАГО онлайн самому?

Варианты и цены полисов ОСАГО отличаются в зависимости от страховой компании. Право выписывать страховку имеют только лицензированные компании, но их у нас в стране несколько десятков. И чтобы сравнить предложения от них всех потребуется много сил и времени.

Даже если вы обращаетесь за помощью к страховому агенту, то он предложит вам варианты страховок только от тех компаний, с которыми сотрудничает. То есть, 3-7 варианта в среднем. И при этом вы еще и заплатите агенту за его услуги, и не факт, что он вас не обманет. А у других страховых могут быть более выгодные предложения.

И узнать о них вы можете с помощью платформы онлайн-страхования Ukasko. Это бесплатный сервис страхования, где собраны предложения от разных страховых компаний, с чистыми ценами, без наценки и комиссии. То есть вы один раз вводите данные для оформления страховки и рассчитываете ее цену, получая варианты страхования на одной странице. И вы можете их сравнить сами или с помощью специальной функции на сайте. Вам доступно все, от цен и разных вариантов франшиз до рейтингов каждой страховой компании, акции и даже скидок на конкретные полисы ОСАГО.

Но вы не просто сравниваете страховки. Вы можете оформить полис, который вам понравился, сразу же на сайте онлайн. И получить его в удобный мессенджер или на электронную почту, скачать в телефон или распечатать. Оформлять страховку также можно и с телефона. То есть вы тратите всего 10-15 минут на выбор и покупку ОСАГО, при этом еще и экономите.

Купить ОСАГО онлайн на сервисе страхования Ukasko вы можете в любую минуту даже с телефона. Скачав полис на смартфон, он будет всегда при вас, и вы его не потеряете и не уничтожите. При этом, если сломается телефон, полис всегда будет у вас на почте и вы сможете всегда скачать его заново. К тому же, электронный полис ОСАГО невозможно подделать!