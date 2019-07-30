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В течение суток 30 июля в Украине ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра.
ForUm

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