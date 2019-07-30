Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении гражданину Сербии, который принимал участие в «самообороне Севастополя» в составе разведывательной группы «Северный ветер». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания и деятельности на временно оккупированной территории автономии незаконных вооруженных формирований, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины.

«В ходе досудебного расследования получены доказательства причастности гражданина Республики Сербия кдеятельности незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя», в связи с чем, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины», - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования установлено, что в течение февраля-марта 2014 года, гражданин Сербии, будучи разведчиком незаконного вооруженного формирования, помог оккупационной власти установить контроль за стратегическими объектами АР Крым, линиями электропередачи и пунктов газопровода вблизи Севастополя, осуществлял «патрулирование» Севастополя.