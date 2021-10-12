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Дарницкий районный суд Киева вынес приговор участнику незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма», сообщила пресс-служба прокуратуры Автономии.

Злоумышленника обнаружили на территории Херсонской области, и 28 августа 2021 ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования).

Ранее, досудебным расследованием установлено, что указанный гражданин Украины в феврале 2014 вступил в состав незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма». Совместно с другими «самообороновцами» принимал активное участие в событиях 26 февраля 2014 под зданием Верховной Рады АР Крым.

За свое участие в функционировании указанного НВФ осужденный получал денежное вознаграждение, а также награжден медалью минобороны РФ «За возвращение Крыма».

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, вместе с тем, судом учтено безоговорочное признание вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, изобличению в его совершении других лиц, поэтому, судом принято решение об освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года.
ForUm

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