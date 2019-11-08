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Министерство юстиции издало приказ, которым предусмотрено открытие единого реестра предпринимателей и компаний в полном объеме, сообщает пресс-служба онлайн-платформы OpenDataBot.

Теперь украинцы смогут следить за рядом новых параметров: номеру регистрации ФЛП, подписантами и филиалами.

«Для открытых данных в Украине крайне важна публикация номера регистрации ФЛП, ведь этот параметр позволяет объединять всю информацию о предпринимателях в Украине. Наличие номера регистрации ФЛП позволит сделать другим государственным органам новый шаг в открытии данных. Например, ГНС сможет предоставить информацию о налоговых долгах и налоговом статусе, и при этом сохранить персональные данные предпринимателей. Отныне Украина имеет самый открытый реестр бизнеса в мире», - отметил основатель OpenDataBot Алексей Иванкин.

Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.
ForUm

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