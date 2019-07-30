также в разделеСтолица
Богдан: Кличко признал, что не контролирует Киевсовет 2
«Уставшее» стекло на «мосту Кличко» обещают заменить за два дня 24
В Киеве появились кнопки для экстренной связи с полицией 24
Вооруженный мужчина напал на ювелирку в Киеве 16
Ливень подтопил станцию метро в Киеве 30
ГосЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Киеве до конца месяца 11
Кличко жестко раскритиковали на канале Киевсовета 127
Сегодня в Киеве ограничат движение транспорта из-за крестного хода 25
В Киеве разоблачили крупную онлайн-порностудию 82
В Киеве задержали фальшивомонетчиков с почти 1 миллионом поддельных евро 31
Кабмин рассмотрит увольнение Кличко на ближайшем заседании 104
В Киеве задержали группу воров кабеля правительственной связи 61
Кличко заявил, что Богдан требовал от него согласовывать действия 28
В крестном ходе в Киеве ожидается участие более 20 тысяч верующих 22
Кличко подал в суд на «1+1» 284
В Киеве 6 человек напали на полицейского 33
Кличко о намерении президента его уволить: Сдаваться не буду 50
Возле станции столичного метро обнаружил труп мужчины 80

Киевская прокуратура совместно с Департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности Украины разоблачили молодого человека, который распространял символику национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима в одном из торговых центров на столичной Оболони.

Как сообщается пресс-служба надзорного ведомства, инцидент произошел 16 февраля 2019 в торговом центре, расположенном на проспекте Бандеры.

17-летний парень, находясь в помещении центра, с помощью программного обеспечения «TeamViewer» совершил со своего мобильного телефона доступ к системе компьютера, с которого осуществлялась трансляция рекламы на LED. Пароль к системе был запечатлен на мониторе в результате сбоя в работе компьютера. Молодой человек воспользовался этой технической неисправностью и загрузил в систему фото с изображением нацистской свастики. Указанное изображение в течение определенного времени демонстрировалось посетителям через монитор, расположенный на первом этаже центра, пока работники охраны не отключили питание системы компьютера.

По результатам расследования несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 УК Украины, то есть в распространении, а также публичном использовании символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5220 грн.
22
Теги