Киевская прокуратура совместно с Департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности Украины разоблачили молодого человека, который распространял символику национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима в одном из торговых центров на столичной Оболони.

Как сообщается пресс-служба надзорного ведомства, инцидент произошел 16 февраля 2019 в торговом центре, расположенном на проспекте Бандеры.

17-летний парень, находясь в помещении центра, с помощью программного обеспечения «TeamViewer» совершил со своего мобильного телефона доступ к системе компьютера, с которого осуществлялась трансляция рекламы на LED. Пароль к системе был запечатлен на мониторе в результате сбоя в работе компьютера. Молодой человек воспользовался этой технической неисправностью и загрузил в систему фото с изображением нацистской свастики. Указанное изображение в течение определенного времени демонстрировалось посетителям через монитор, расположенный на первом этаже центра, пока работники охраны не отключили питание системы компьютера.

По результатам расследования несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 УК Украины, то есть в распространении, а также публичном использовании символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.