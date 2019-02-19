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В Киеве в торговом центре Gorodok Gallery на LED-лестнице появилось изображение фашистской свастики.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

Администрация торгового центра извинилась перед посетителями и заявила, что их компьютерная система подверглась хакерской атаке.

«Мы хотим извиниться за ситуацию, которая возникла в эти выходные на LED-лестнице в нашем торговом центре. Наша компьютерная система была сломана хакерской атакой. К сожалению, мы не первые, кто пострадал от действий злоумышленников. Администрация и сотрудники не имеют никакого отношения к информации, размещенной на LED-лестнице, и ни в коем случае не поддерживают подобные действия. Сейчас мы активно ищем лиц, причастных к этой атаке», – сообщается на  странице ТЦ в Facebook.
ForUm

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