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1 августа вступили в действие новые изменения в государственные строительные нормы по проектированию предприятий торговли. Согласно им, при строительстве или реконструкции существующих торговых и торгово-развлекательных центров, супермаркетов и других магазинов прозрачные двери должны обустраиваться только с травмобезопасного или армированного стекла.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«Повышаем безопасность посетителей в торговых центрах, супермаркетах и ​​других магазинах. Теперь при проектировании прозрачных дверей и перегородок в этих заведениях должно использоваться только травмобезопасное или армированное стекло. Это позволит уменьшить вероятность ранений и травм в случае разбития стекла. Норма уже действует с 1 августа», - написал он.

Согласно новым изменениям в ГСН, в зданиях предприятий торговли для светопрозрачного заполнения дверей и фрамуг (верхних створок) в дверях, перегородках и стенах для дополнительного освещения необходимо использовать травмобезопасное или армированное стекло.

Травмобезопасное стекло производится путем комбинирования обычного стекла с другими материалами, например, пластиком, или подвергается специальной обработке. Поэтому при ударах и разбивке, в отличие от обычного стекла, оно не рассыпается и тем самым минимизирует возможные ранения людей вокруг.

Армированное стекло еще лучше противостоит ударам и коррозии, поскольку имеет внутри сетку, выполненную из металлической проволоки. Этот материал отличается большой прочностью.
ForUm

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