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Руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что во время выступления в Верховной Раде ошибся, указывая время нанесения нацистской символики на стены Офиса президента.

«В своем выступлении в Верховной Раде я оговорился и назвал ошибочное время нанесения нацистской символики. На самом деле правильное время появления свастики - 21:35. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения», - написал он в Facebook.

Глава Нацполиции подтвердил, что сообщение о подозрении в связи с этой акцией получили 7 человек, «и это еще не все подозрения».

Досудебное расследование начато по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами), 4. ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение, а также публичное использование символики нацистского режима) Уголовного кодекса.

Клименко заявил на внеочередном заседании Верховной Рады, что свастика на стене Офиса Президента появилась «уже после завершения акции, в 23:35». При этом он не стал раскрывать детали, пока не будут должным образом оформлены все процессуальные документы.
ForUm

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